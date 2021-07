Bulgaria: sondaggio, oltre la metà dei cittadini a favore del lavoro del governo tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre la metà dei cittadini bulgari sarebbe a favore delle attività finora svolte dal governo tecnico in carica. Lo rivela un sondaggio effettuato dall'agenzia Gallup e rilanciato dal sito "Novinite". Il 58,9 per cento della popolazione, secondo la ricerca, approva le sue attività, mentre il 28,8 per cento non le approva. La ricerca è stata condotta dal 30 giugno al 7 luglio fra 1.010 intervistati nel territorio della Bulgaria. Il 26,3 per cento degli intervistati afferma che il Paese si sta muovendo in una direzione positiva, mentre il 52 per cento sostiene l'opinione opposta. Nell'autunno del 2020 la quota di persone che avevano un'opinione positiva era del 16 per cento a fronte di quella negativa pari al 67 per cento. Il presidente Rumen Radev ha avviato venerdì 23 luglio delle consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari in vista del conferimento di un mandato per formare il nuovo governo nel Paese. (segue) (Seb)