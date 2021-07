Bulgaria: sondaggio, oltre la metà dei cittadini a favore del lavoro del governo tecnico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desislava Atanasova, deputata di Gerb, forza politica che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo Itn, ha dichiarato che il suo partito resterà all'opposizione in quanto non può dare il proprio sostegno a un "programma neoliberista incentrato sulla privatizzazione dell'unica banca statale, sulle concessioni autostradali e su tagli radicali alla spesa di bilancio". Il presidente bulgaro Rumen Radev si è detto pronto ad avviare le consultazioni e consegnare il mandato per la formazione del governo. "La Bulgaria non può permettersi di perdere altro tempo. Abbiamo bisogno di un esecutivo con un ampio sostegno parlamentare e pubblico", ha detto Radev. Con 137 voti a favore, uno contrario e 99 astenuti, Iva Miteva di Itn è stata nuovamente eletta presidente del Parlamento Nel suo discorso ha affermato che "dobbiamo ricordare ciò per cui siamo stati eletti e tener fede agli impegni che abbiamo assunto verso i cittadini". Il leader del partito bulgaro C'è un popolo come questo, Slavi Trifonov, si è detto nei giorni scorsi "pronto a formare un governo di minoranza", ovvero senza stringere alleanze con altri partiti. Il partito ha ottenuto la maggioranza relativa con il 24,08 per cento dei voti, seguito da Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) con il 23,51 per cento dei voti. La forza politica Gerb "non sosterrà" un eventuale governo formato da Itn, ha detto il leader di Gerb ed ex premier bulgaro Bojko Borisov, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Sofia nei giorni scorsi. Gerb è pronto anche a restituire immediatamente un eventuale mandato a formare un nuovo esecutivo, ha precisato Borisov. "Mi scuso con le persone che soffriranno se i partiti eletti non formeranno un governo. Non mi aspetto che Itn formi un governo", ha detto Borisov. (segue) (Seb)