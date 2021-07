Bulgaria: sondaggio, oltre la metà dei cittadini a favore del lavoro del governo tecnico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difficoltà a formare un nuovo governo sembra dunque ripetersi, dopo il fallimento a comporre una maggioranza dopo le elezioni del 4 aprile. Lo scorso 5 maggio il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato lo scioglimento del Parlamento "dopo il 10 maggio". Secondo quanto riferiva allora l'emittente "Radio Bulgaria", il capo dello Stato ha precisato che l'11 maggio avrebbe nominato invece i nuovi membri della Commissione elettorale centrale. Radev ha poi specificato che "una data probabile per la convocazione di nuove elezioni parlamentari nel Paese è l'11 luglio". Radev ha infine avvertito che se anche allora il Parlamento non dovesse essere in grado di formare una maggioranza per governare, il Paese entrerebbe allora "in una crisi politica e istituzionale". (Seb)