Lombardia: oltre un milione di euro a sostegno delle donne vittime di violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello specifico - ha spiegato l'assessore Rizzoli - il programma di interventi mira a promuovere una rete tra gli attori delle reti antiviolenza, le parti sociali, gli enti del sistema regionale di formazione e lavoro e il tessuto economico lombardo a sostegno delle politiche di inclusione attiva rivolte alle donne che hanno subito violenza. L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e favorire l'accesso da parte delle donne che subiscono violenza a risorse e opportunità di accompagnamento, affiancando questi interventi ai servizi esistenti di protezione e assistenza, che tanto hanno fatto anche durante i mesi più duri della pandemia. Alla luce di un incremento delle richieste di aiuto, Regione Lombardia si è infatti dotata di un 'Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023', che consiste in un pacchetto di azioni concrete e sperimentali senza precedenti per contrastare il fenomeno. Tra cui, appunto, questi preziosi interventi per il sostegno abitativo, l'inserimento abitativo e l'accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza". Dei 1.115.000 euro messi a disposizione da Regione Lombardia, 100 mila euro sono destinati ai per i centri dell'impiego, i restanti agli Enti locali capofila delle reti territoriali antiviolenza. (Com)