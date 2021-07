Difesa: Albania, per ministro Peleshi mezzi moderni grazie alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate dell'Albania, grazie all'adesione alla Nato, hanno in dotazione i mezzi militari più famosi al mondo come è il caso dei veicoli multiuso a elevata mobilità (Humvee). Lo ha detto il ministro della Difesa albanese, Niko Peleshi, secondo cui “grazie alla modernizzazione e al processo di standardizzazione di mezzi, equipaggiamenti e armamenti con quelli dei Paesi alleati, da tre quattro anni sono entrati in uso nelle nostre Forze armate". Il ministro albanese, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa "Ata", ha menzionato anche il sistema d'arma navale 20M621, prodotto dalla società francese Nexter, "essenziale per proteggere le nostre navi".(Alt)