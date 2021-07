Pakistan: le autorità di frontiera consentono l’ingresso a 46 militari afgani in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Pakistan hanno consentito l’ingresso nel Paese a 46 militari dell’esercito afgano in fuga. Lo ha reso noto in un comunicato l’ufficio stampa delle forze armate di Islamabad, secondo cui il passaggio “sicuro” dei militari, tra i quali figurerebbero cinque ufficiali, è avvenuto all’altezza di Arundu. I 46, riferiscono le autorità pachistane, “non erano più in grado di mantenere le loro posizioni lungo la frontiera internazionale tra Afghanistan e Pakistan a causa dell’evoluzione della situazione di sicurezza in Afghanistan”. L’esercito di Islamabad fa sapere anche di aver contattato le autorità afgane per le necessarie formalità. (Inn)