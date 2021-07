Tunisia: Di Maio e Borrell ribadiscono impegno a favore stabilità politica ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica in corso in Tunisia è stato il tema al centro del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell. Lo riferisce la Farnesina in una nota sul suo profilo Twitter. “Massima attenzione e rispetto agli ultimi preoccupanti sviluppi e ribadito impegno condiviso a favore della stabilità politica ed economica del Paese”, si legge nel messaggio. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha deciso ieri sera di sollevare dall'incarico il primo ministro Hichem Mechichi e di congelare i lavori e i poteri dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, parlamento del Paese) per un periodo di 30 giorni. Inoltre, il capo dello Stato ha stabilito la revoca dell'immunità parlamentare per tutti i membri dell'Arp e assunto l'autorità esecutiva, allo scopo di "assistere" un governo guidato da un nuovo primo ministro, che sarà nominato da lui stesso.(Res)