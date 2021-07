Covid: Zampa (Pd), serve responsabilità per non tornare a fase precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare "tutto quello che serve affinché il Paese non rischi di ritrovarsi in una condizione drammatica come quella che ci siamo lasciati alle spalle". Lo ha detto a Radio Immagina Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito democratico. "Purtroppo – ha spiegato Zampa - l'epidemia da Covid non l'abbiamo ancora superata e si rischia di concedere, così come succede con i focolai, nuova legna da ardere se le persone non si vaccineranno. Bisogna comprendere che per evitare nuove restrizioni, per non portare gli ospedali in sofferenza, sospendendo di fatto tutto il resto della sanità, bisogna essere responsabili", ha aggiunto la responsabile Salute del Pd. "Giusto dare tutte le spiegazioni e tutte le rassicurazioni, ma la politica - ha sottolineato - deve dare l'esempio. Come sta facendo il Pd con i suoi candidati e i suoi rappresentanti. Non si può stare al governo come Salvini che vuole calzare più di una scarpa strizzando l'occhio ai no vax e andandosi a vaccinare con però sempre dei distinguo. Bisogna fare quello che dice la scienza. Non mi sembra così difficile", ha concluso Zampa. (com)