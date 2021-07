Libano: Najib Mikati è il nuovo primo ministro designato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario libanese sunnita di Tripoli, Najib Mikati, è stato incaricato di formare l’esecutivo, dopo che il 15 luglio scorso Saad Hariri ha gettato la spugna, dopo nove mesi di negoziato. Durante le consultazioni con i rappresentanti dei vari partiti condotte oggi dal capo dello Stato, Michel Aoun, Mikati ha ottenuto le preferenze di 72 deputati, una preferenza è andata a Nawaf Salam, 42 deputati si sono astenuti, mentre altri tre erano assenti (Nouhad Machnouk, Talal Arslane e Mustapha Housseini). Mikati ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei blocchi parlamentari, tra cui il movimento sciita Hezbollah e il partito Al Mustaqbal di Hariri. Al contrario, Mikati non ha ottenuto il sostegno dei blocchi cristiani Repubblica forte (Forze libanesi) e Libano forte (Corrente patriottica libera). Secondo quanto riferisce l’emittente “Mtv” che cita fonti vicine a Mikati, quest’ultimo avrà tempo fino al 4 agosto per formare il governo. Mikati, 65 anni, è stato primo ministro due volte: nel 2005, dopo l'assassinio di Rafic Hariri, quando guidava un governo che sovrintendeva allo svolgimento delle elezioni legislative dopo il ritiro siriano dal Libano; e nel 2011, quando è tornato come capo del governo con il sostegno dell'Alleanza dell'8 marzo (Hezbollah e Corrente patriottica libera). Secondo l'ultima classifica annuale pubblicata dalla rivista “Forbes”, Nagib Mikati e suo fratello Taha, che hanno fatto fortuna nel settore delle telecomunicazioni, sono tra le sei persone più ricche del Libano, insieme a quattro membri della famiglia dell'ex primo ministro assassinato Rafic Hariri.(Res)