Polonia: premier Morawiecki, si valuta vaccinazione obbligatoria per operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco sta valutando l'opzione della vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Lo ha affermato il primo ministro, Mateusz Morawiecki, nel corso di un punto stampa incentrato sul rafforzamento delle misure contro il Covid-19 relativamente alla quarta ondata. Secondo il premier, questo problema è attualmente in fase di discussione fra il governo e il Consiglio sanitario. "Se prosegue la situazione legata alla quarta ondata della pandemia diventerà una minaccia molto seria e, in tal caso, non escludiamo ulteriori misure", ha aggiunto Morawiecki. Il premier polacco, in particolare, ha citato l'esempio di altri Paesi europei, affermando che alcuni stanno utilizzando la soluzione della vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari e che il tema sarà affrontato questa sera durante una riunione del Consiglio medico. "Gli operatori sanitari dovrebbero essere vaccinati contro il Covid-19. Un cittadino, che si reca in un ospedale o in una struttura sanitaria deve avere una relativa fiducia del fatto di non rischiare il contagio", ha detto il capo del governo. Secondo il premier, circa il 90 per cento dei medici polacchi è già stato vaccinato e la quota di immunizzati è già elevata anche fra gli altri operatori del settore. (Vap)