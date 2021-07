Kazakhstan-Russia: premier Mamin riceve delegazione della regione russa di Astrakhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kazakhstan, Askar Mamin, ha incontrato oggi una delegazione della regione di Astrakhan, in Russia, guidata dal governatore Igor Babushkin. Lo riferisce il portale “Kazakinform”, secondo cui le due parti hanno discusso delle principali questioni riguardanti la cooperazione transfrontaliera in materia di commercio, investimenti, industria, trasporti, turismo, affari culturali e umanitari. Mamin e Babushkin hanno affermato il comune impegno a rafforzare gli scambi commerciali, in particolare attraverso la realizzazione di uno snodo ad hoc. Nel periodo gennaio-maggio 2021 l’interscambio è già aumentato del 26,2 per cento, attestandosi a 8,6 miliardi di dollari. Le esportazioni kazakhe verso la Russia sono cresciute di oltre 40 punti percentuali. L’obiettivo ultimo è di riportare l’interscambio ai livelli del 2019, ovvero a circa 20 miliardi di dollari. Durante la riunione il premier Mamin ha anche suggerito di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di cantieristica, area nella quale la regione dell’Astrakhan ha una “consolidata esperienza”. Secondo il capo del governo kazakho, esistono anche margini di crescita delle relazioni bilaterali in materia di turismo. (Res)