Regno Unito-Albania: accordo congiunto per il rimpatrio dei prigionieri (2)

- Lo scorso 9 luglio il ministro dell'Interno albanese Bledi Cuci ha ricevuto a Tirana l'omologa dal Regno Unito, Priti Patel, in visita ufficiale in Albania. I due ministri, nell'occasione, hanno firmato un accordo bilaterale sulle riammissioni proposto dal governo di Londra dopo la Brexit. La firma dell'accordo rientra anche negli sforzi del governo albanese per il contrasto dell'immigrazione illegale. Lo scopo essenziale dell'accordo è relativo alla procedure di riammissione e di transito nei casi di deportazione di persone che si trovano illegalmente nel territorio di altri Stati. Londra e Tirana rafforzeranno la cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, sia dal punto di vista tecnico che operativo. Nell'occasione il ministro Cuci ha illustrato all'omologa britannica le priorità dell'azione del dicastero da lui guidato, in particolare riguardo la riforma della polizia di Stato albanese e la lotta alla criminalità organizzata. La ministra Patel, da parte sua, ha confermato la volontà di Londra di collaborare con l'Albania su tali obiettivi. (Alt)