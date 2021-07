Turchia: Unesco iscrive sito archeologico di Arslantepe nella lista del patrimonio mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito archeologico del tumulo di Arslantepe, nella provincia orientale di Malatya, in Turchia, è stato ufficialmente iscritto nella lista Unesco del patrimonio mondiale, durante il 44mo incontro del Comitato per il patrimonio mondiale, in corso online in questi giorni fino al prossimo 31 luglio. Arslantepe è “una testimonianza eccezionale della prima emersione della società statale nel Vicino Oriente”, afferma il sito internet dell’Unesco. “Congratulazioni alla Turchia per l’iscrizione di Arslantepe come sito del patrimonio mondiale Unesco, esempio eccellente della fruttuosa cooperazione italo-turca nel settore culturale, grazie allo scavo archeologico dell’Università di Roma-La Sapienza”, scrive su Twitter l’ambasciata d’Italia ad Ankara. (Tua)