- "Intollerabile intimidazione contro le agenti della polizia penitenziaria di Rebibbia. Un attacco vile e indegno: i nostri uomini e le nostre donne in divisa meritano la stima e la riconoscenza da parte di tutti i cittadini". Così in una nota e sui propri canali social Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra. (Rer)