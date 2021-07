Copasir: Borghi (Pd), presidente pari rango di Mattarella e Draghi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che il presidente del Copasir oggi ha incontrato il presidente della regione Sicilia in 'visita ufficiale'. Non sapevo che il presidente di una Commissione bicamerale avesse pari rango del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio. In ogni caso l’incontro non è stato deliberato dall’Ufficio di presidenza del Comitato". Lo afferma su Twitter il deputato del Partito democratico e componente dell’Ufficio di presidenza del Copasir, Enrico Borghi. (Rin)