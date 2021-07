Usa-Cina: la vice segretaria Sherman esprime preoccupazione per diritti umani, Hong Kong e Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i suoi incontri a Tianjin con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi la vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha espresso preoccupazioni per la situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare, per la stretta anti-democratica a Hong Kong, per il “genocidio” in corso nello Xinjiang, per gli “abusi” in Tibet e per le restrizioni alla libertà di stampa. Lo riferisce in un comunicato il dipartimento di Stato, secondo cui Sherman ha anche parlato delle preoccupazioni degli Stati Uniti per la condotta di Pechino nel cyberspazio, nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale e Orientale. Secondo il comunicato, Sherman e Wang hanno avuto un colloquio “franco e aperto” su una lunga serie di questioni di interesse comune, dimostrando l’importanza di mantenere linee di comunicazione dirette tra i due Paesi. Gli Stati Uniti, ha sottolineato la vice del segretario di Stato Usa Antony Blinken, accolgono la dura competizione tra i due Paesi, aggiungendo che Washington non desidera arrivare a un conflitto con Pechino. (segue) (Cip)