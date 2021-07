Usa-Cina: la vice segretaria Sherman esprime preoccupazione per diritti umani, Hong Kong e Xinjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Sherman ha espresso le “sincere condoglianze” degli Usa per le vittime delle inondazioni nella provincia di Henan. Molti sono stati tuttavia i temi critici toccati durante il colloquio. La vice segretaria di Stato ha parlato dei cittadini statunitensi e canadesi detenuti nella Repubblica popolare cinese, evidenziando come le persone non siano “pedine di scambio”. Ancora, ha ribadito le preoccupazioni degli Usa per il mancato impegno della Cina a collaborare con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) consentendo l’avvio di una seconda fase dell’indagine sull’origine del Covid. Allo stesso tempo, Sherman ha “affermato l’importanza di cooperare in aree di interesse globale, come la crisi climatica, la lotta al narcotraffico e la non proliferazione di armi, e su questioni regionali come la Corea del Nord, l’Iran, l’Afghanistan e il Myanmar”. (Cip)