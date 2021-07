Cina: alluvioni Henan, due giornalisti stranieri accusati di "diffamazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornalisti stranieri, Alice Su e Mathias Boelinger, sono stati accusati di "diffamazione della Cina" per la copertura mediatica fornita sulle inondazioni che hanno colpito la regione centrale dell'Henan. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", secondo cui i due reporter sarebbero stati fermati sabato scorso da una "folla ostile" per le strade di Zhengzhou, dove sarebbero stati filmati, interrogati e accusati di "propagandare voci" e di "diffamare la Cina". "C'erano molte persone, a Zhengzhou e nelle aree circostanti più colpite, desiderose di parlare della distruzione e delle difficoltà che stanno affrontando – ha scritto Alice Su in un post di Twitter – ma questa folla sembrava davvero infuriata contro noi stranieri". Anche Boelinger, dell'emittente tedesca "Deutsche Welle", ha reso noto in un tweet di essere stato spinto e accusato di aver "diffamato la Cina", affermando peraltro di essere stato scambiato per il corrispondente della "BBc" Robin Brant. (segue) (Cip)