Cina: alluvioni Henan, due giornalisti stranieri accusati di "diffamazione" (2)

- C'è una feroce campagna in corso contro l'emittente britannica "Bbc" nei circoli nazionalisti e nei media statali cinesi, ha spiegato Boelinger. Stephen McDonell, un altro corrispondente di "Bbc" in Cina, ha affermato su Twitter che c'è stata una "campagna di molestie chiaramente orchestrata", con minacce di violenza e abusi mirati alla famiglia inviate ai telefoni privati di coloro che collaborano con i media stranieri. "Dobbiamo difendere la Cina", qualcuno urlava dalla folla, mentre i giornalisti hanno cercato di spiegarsi per smorzare la situazione e qualcuno poi si è anche scusato, ha dichiarato Alice Su, giornalista per "Los Angeles Times". Altri giornalisti hanno commentando dicendo di aver vissuto situazioni simili durante le segnalazioni delle inondazioni. Intanto sulla piattaforma Weibo, il Twitter cinese, gli utenti hanno preso di mira anche i giornalisti di "Al Jazeera" e della "Cnn". Un hashtag relativo all'incidente di sabato è stato visualizzato più di 27 milioni di volte su Weibo, che offende e diffama i due giornalisti stranieri. (segue) (Cip)