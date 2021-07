Lombardia: accordo Consiglio regionale e Amsa per la raccolta differenziata al Pirelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi a Palazzo Pirelli un accordo di collaborazione tra il Consiglio regionale della Lombardia e Amsa, con l’obiettivo di perseguire il miglioramento dei processi di raccolta differenziata, orientati all’economia circolare, all’interno della sede del Consiglio regionale. Nell’occasione erano presenti il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, i vice presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i Consiglieri Segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi. A sottoscrivere l’accordo sono stati l’amministratore delegato di Amsa Marcello Milani e il Segretario generale del Consiglio regionale Mauro Fasano. “Se vogliamo che i cittadini abbiano un atteggiamento sempre più consapevole e responsabile nel consumo e nello smaltimento dei rifiuti, tocca sicuramente anche alle istituzioni dare il buon esempio nella pratica quotidiana -ha detto il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi-. Per questo l’accordo che abbiamo siglato oggi con Amsa è un messaggio importante, accompagnato dall’invito ai cittadini lombardi perché siano ogni giorno protagonisti attivi e partecipi delle best practices ambientali. La tutela e il rispetto dell’ambiente è un tema su cui non ci si può dividere, ma che deve accomunare tutti in un comune sforzo di assunzione di responsabilità”. (segue) (Com)