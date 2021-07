Lombardia: accordo Consiglio regionale e Amsa per la raccolta differenziata al Pirelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La collaborazione di Amsa con Regione Lombardia è un ulteriore tassello nel processo di coinvolgimento di enti pubblici e grandi aziende per il miglioramento della raccolta differenziata nei territori dove operiamo -ha commentato l’amministratore delegato di Amsa Marcello Milani-. Contribuiremo progettando strumenti di comunicazione a supporto del personale della sede del Consiglio Regionale, ottimizzando spazi e sistemi di raccolta con l’obiettivo di aumentare qualità e quantità dei rifiuti raccolti separatamente”. L’accordo prevede l’adozione di modalità e strumenti nuovi per migliorare e ottimizzare la raccolta differenziata nella sede del Consiglio regionale al fine di ottenere non solo un incremento della percentuale di raccolta differenziata, ma anche una maggiore qualità delle frazioni di rifiuto che vengono raccolte. (segue) (Com)