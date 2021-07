Lombardia: accordo Consiglio regionale e Amsa per la raccolta differenziata al Pirelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede inoltre di uniformare le modalità di raccolta attraverso la standardizzazione dei processi di separazione all’interno del building per tutte le frazioni: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, organico e residuo/indifferenziato. Da ultimo sarà definita una nuova tipologia di contenitori da utilizzare e individuato il loro posizionamento ottimale nei diversi punti di produzione dei rifiuti (uffici, punti ristoro, centri stampa, sale conferenza). Consiglio regionale e Amsa hanno infine concordato sulla necessità di mettere in campo una più ampia politica di informazione e sensibilizzazione interna ed esterna, finalizzata a sviluppare buone abitudini di riciclo presso altri enti regionali. Soddisfazione per l'accordo sottoscritto oggi è stata espressa anche dal Consigliere Segretario Giovanni Malanchini: "La raccolta differenziata è un progetto di civiltà nel quale credo da sempre e che, da Sindaco del mio paese, avevo implementato fortemente contribuendo a fare di Bergamo una delle province italiane più "riciclone" in assoluto". (Com)