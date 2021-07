Regno Unito: governo pronto a riconoscere vaccinazione all'estero per britannici espatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico si starebbe preparando a riconoscere la vaccinazione anti-Covid fatta all'estero per cittadini con passaporto britannico residenti all'infuori del Regno Unito. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Guardian", al momento solo chi è stato completamente vaccinato contro il virus dal sistema sanitario nazionale britannico potrà trarre vantaggio dalle nuove disposizioni del governo, che permetteranno di evitare la quarantena all'arrivo se in provenienza da Paesi nella cosiddetta liste verde e gialla. La regola, secondo quanto riportano fonti interne al governo, dovrebbe essere estesa pertanto ai cittadini britannici vaccinati all'estero a partire da agosto, a condizione che abbiano completato il proprio ciclo vaccinale con uno dei quattro preparati riconosciuti e approvati dal Regno Unito (Moderna, Astrazeneca, Pfizer e Johnson&Johnson)(Rel)