Germania: leader Verdi Baerbock critica politiche del governo sul clima

- La candidata dei Verdi alla cancelliera, Annalena Baerbock, ha attaccato duramente il governo di Berlino per la sua politica climatica. "Non possiamo più permetterci questo disordine", ha dichiarato Baerbock criticando le politiche ambientali portate avanti in questi anni dall'Unione, ovvero l'Unione cristiano democratica (Cdu) e l'Unione cristiano sociale (Csu). Secondo la leader dei Verdi, riferisce il quotidiano "Die Welt", l'azione dell'esecutivo tedesco nel settore è "un pericolo per le persone, per la Germania come sede industriale e per la sicurezza degli approvvigionamenti". Baerbock non ha mancato di menzionare nel suo attacco quanto accaduto in Germania nelle ultime settimane, con "uno dei peggiori disastri naturali della nostra storia recente” a causa delle alluvioni, ragione per cui la politica “non può continuare come prima”. "Serve una politica di protezione del clima fondata sulla comprensione", ha concluso la leader dei Verdi e candidata per le elezioni del 26 settembre.(Geb)