Sociale: Campidoglio, percorso partecipativo per intitolare centri anti violenza (2)

- "I centri anti violenza per i quali votare sono quelli dei Municipi I, II, VI, VII, XIII, XIV e XV. Si può votare anche se si abita in un diverso territorio - continua la nota del Campidoglio -. I nomi tra cui poter scegliere sono: Alessia e Martina Capasso, Mariella Gramaglia, Ilde Terracciano, Ilda Bartoloni, Franca Rame, Pippa Bacca, Irma Bandiera, Marinella Cammarata, Sara Di Pietrantonio, Antonella Russo, Tina Anselmi, Michela Di Pompeo, Palmina Martinelli, Teresa Buonocore, Tina Lagostena Bassi, Virginia Woolf, Ipazia D'Alessandria, Chiara Lubich, Alda Merini". "Il percorso partecipato di intitolazione dei centri anti violenza di Roma Capitale è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto promuovere, per coinvolgere i cittadini e in particolare giovani, associazioni e strutture territoriali, al fine di contribuire alla memoria sulla violenza di genere e rafforzare la consapevolezza di quanto sia importante la battaglia per le pari opportunità - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. In questi anni abbiamo aperto molte nuove strutture per contrastare la violenza di genere, su tutta la città, e altre nasceranno nei prossimi mesi, grazie alla programmazione e all'investimento che abbiamo messo in campo con forza su questo tema fondamentale". (segue) (Com)