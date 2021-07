Sociale: Campidoglio, percorso partecipativo per intitolare centri anti violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Memoria di Giunta approvata a marzo abbiamo dato il via al percorso di intitolazione di tutti i Centri Anti Violenza di Roma Capitale che ad oggi sono indicati con il nome della via dove si trovano. Dare un nome significa dare un'identità, un riconoscimento, e intitolando queste importanti strutture a persone che hanno combattuto la violenza di genere, sono simbolo di questa battaglia o hanno lavorato per l'emancipazione femminile contribuiamo alla memoria e allo stesso tempo lanciamo un forte messaggio come Comunità. Nessuna è sola e dobbiamo continuare a lottare, contro la violenza sulle donne e per le pari opportunità", dichiara l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì. (segue) (Com)