Lombardia: Giunta approva “Nuova Impresa”, quattro milioni per favorire avvio di nuove aziende

- La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la misura “Nuova Impresa”, proposta dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e tesa a sostenere (con un contributo di quattro milioni di euro) l'avvio di nuove aziende lombarde e l'autoimprenditorialità come opportunità di ricollocamento dei soggetti usciti dal mercato del lavoro. Stando al relativo comunicato stampa, si procederà attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese. “Regione Lombardia si è sempre schierata accanto alle imprese: le imprese producono lavoro, e per questo abbiamo deciso di sostenere i nuovi inizi di impresa”, ha detto, spiegando che la misura è rivolta a chi vuole aprire una micro, piccola o media impresa del commercio, terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori. L'agevolazione, prosegue la nota, consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno cinquemila euro ed entro il limite massimo di diecimila per impresa: sono ammissibili solo le spese sostenute per l'avvio della nuova impresa. Il bando sarà pubblicato entro 60 giorni, e l'apertura dello sportello è prevista a dicembre. (Com)