Energia: inaugurato il più grande impianto solare d'Irlanda

- È stato inaugurato oggi il più grande impianto solare della Repubblica d'Irlanda, vicino a Kinsale, nella contea di Cork. La struttura produrrà fino a 5,6 megawatt di elettricità per l'azienda farmaceutica statunitense Lilly, da oltre 40 anni attiva in Irlanda, dove conta quasi 2 mila dipendenti. L'impianto è formato da 12.672 pannelli solari e l'energia prodotta – pari al fabbisogno dell'intero villaggio di Kinsale (5 mila abitanti) - ridurrà le emissioni di carbonio di Lilly di 2.350 tonnellate all'anno. La centrale è stata realizzata in collaborazione con Enerpower, una delle aziende irlandesi leader nel settore dell'energia rinnovabile. L'impianto è stato inaugurato dal primo ministro irlandese, Micheal Martin, e dal presidente e amministratore delegato di Lilly, Dave Ricks. In un tweet, Martin si è detto "onorato di inaugurare il più grande impianto solare dell'Irlanda, il tipo di innovazione di cui abbiamo bisogno" nella transizione verso un'economia ecologica e sostenibile.(Rel)