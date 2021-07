Voghera: Villani e Ferrari (Pd), la sindaca Garlaschelli si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo più che d'accordo con l'appello dei parroci di Voghera, lanciato ieri, alla concordia e all'inclusione sociale, un tema che noi, Partito Democratico, avevamo proposto pubblicamente sabato in piazza Duomo” dichiarano in una nota il consigliere regionale Giuseppe Villani e il senatore Alan Ferrari. “La città ha bisogno di serenità e di unità, ma qui si innesta la differenza tra chi, come noi e come tante forze vive di Voghera, vuole una comunità solidale, inclusiva, attenta ai problemi sociali e disponibile a trovare le giuste soluzioni e chi, dall'altra parte, gioca sulle divisioni e sulle paure. È la città che deve aprire un tavolo di dialogo, e la sindaca Garlaschelli doveva essere la prima a sedere a quel tavolo ma non ha fatto nulla per esserne all'altezza. Non ha preso le distanze né da Adriatici né dall'assessora Miracca e dalle parole farneticanti raccolte dal Foglio. Voghera non può essere guidata da chi legittima la logica del Far West e della giustizia fai da te, siamo d'accordo con le minoranze consiliari: Garlaschelli deve rassegnare le dimissioni” concludono.(Com)