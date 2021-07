Speciale scuola: De Petris (Leu), green pass utile, prepararsi a sfida su riapertura scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità assoluta oggi è evitare il pericolo di una nuova ondata della pandemia che ci costringerebbe a nuove chiusure. Lo afferma la capogruppo di Liberi e Uguali (Leu), al Senato Loredana De Petris che ritiene il green pass "uno strumento molto utile che il governo ha scelto giustamente di usare in modo oculato e senza inutili forzature. Si tratta anche di una forte spinta verso la vaccinazione ed è importante, oggi, intervenire con una grande campagna di sensibilizzazione su quanti ancora esitano a vaccinarsi. L'arma principale che abbiamo contro il virus sono i vaccini". "Non dobbiamo dimenticare – prosegue la presidente De Petris – di essere a luglio inoltrato. La riapertura delle scuole è dietro l'angolo e sarà quella la prima vera prova. Dobbiamo evitare di tornare alla Dad e farci trovare pronti. Gli insegnanti sono nella stragrande maggioranza già vaccinati. Bisogna insistere su quel 14 per cento ancora non vaccinato ma il vero problema saranno gli studenti. E' indispensabile - conclude - evitare classi troppo piene ed è fondamentale affrontare subito il nodo centrale dei trasporti. Non è stato inoltre rinnovato l'organico Covid, che è invece uno strumento essenziale per vincere la doppia sfida della didattica in presenza e dell'evitare una nuova ondata del virus. Possiamo farcela ma solo se ci prepariamo molto bene e per tempo". (Rin)