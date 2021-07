Speciale scuola: Speranza, deve tornare in presenza, vaccino strumento essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna creare le condizioni per tornare alla riapertura delle scuole, a settembre, in presenza e lo strumento principale sono i vaccini. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, indica i prossimi obiettivi del governo e rinnova l’appello a continuare a vaccinarsi. “Abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65 per cento delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55 per cento ha completato il ciclo - ha sottolineato intervistato dal Tg1 -. Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ben chiaro che il vaccino sia l'arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili. Green pass e vaccini sono due strumenti essenziali con cui chiudere questa stagione così difficile”. Sul tema della scuola, ha poi precisato, “dobbiamo lavorare perché si creino le condizioni per una ripresa delle scuole in presenza e in piena sicurezza. Credo che queste condizioni possano esserci ma ancora una volta l'arma essenziale è esattamente quella dei vaccini”. Speranza ha quindi evidenziato che negli ultimi giorni c’è stata una “un'accelerazione molto forte nelle prenotazioni dopo che il governo ha annunciato l'estensione dell'utilizzo del green pass”. (Rin)