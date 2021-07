© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo vuole superare la didattica a distanza. Lo ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, ospite del programma "Agorà estate", su Rai tre. "Mi associo agli appelli per riaprire la scuola in presenza - ha aggiunto - è un diritto di tutte e tutti e dobbiamo vaccinarci. Tutta la popolazione deve aumentare il ritmo della vaccinazione". (Rin)