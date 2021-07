Speciale scuola: Grecia, Covid, entro agosto pronta piattaforma prenotazione vaccini per fascia d'età 12-15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha detto nei giorni scorsi che gli insegnanti della Grecia devono vaccinarsi contro il Covid-19 in vista della riapertura delle scuole e delle università a settembre, al fine di prevenire una diffusione dei contagi nelle classi. "In questo modo saremo in grado di aprire le nostre scuole in sicurezza e senza possibili problemi all'ultimo a settembre", ha aggiunto. Mitsotakis ha parlato nel corso di una conferenza internazionale sulla salute mentale co-organizzata ad Atene dal ministero della Salute greco e dall'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo il premier ellenico, sarebbe inoltre difficile sostituire gli insegnanti della scuola primaria che si potrebbero ammalare di Covid-19 in quanto potrebbe dover essere necessario chiudere la scuola per una settimana o due. (Gra)