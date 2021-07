Credito: Uilca su Mps, chiediamo un tavolo di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono garanzie per i 21 mila lavoratori del Monte dei Paschi di Siena: è necessario salvaguardare i livelli occupazionali e le professionalità presenti nel gruppo. Lo sottolinea Carlo Magni, segretario responsabile Uilca gruppo e Banca Monte dei Paschi di Siena. "Chiediamo al ministero dell’Economia e delle Finanze, soprattutto, il mantenimento dell'integrità societaria e organizzativa del Gruppo. La Banca ha una storia importante, può e deve avere un futuro", prosegue Magni, secondo cui "è arrivato il momento di porre al centro della discussione il destino di lavoratrici e lavoratori, che hanno il diritto di conoscere il proprio futuro. Per questo motivo oggi le Organizzazioni Sindacali di Banca Mps hanno chiesto al Mef un’assunzione di responsabilità, affinché l’interlocuzione con le Autorità Europee possa portare a un nuovo progetto di rilancio, basato su obiettivi commisurati alla reale situazione e alle reali prospettive reddituali del sistema creditizio domestico". (Com)