Giustizia: Gasparri (FI), intollerabili ricatti grillini, riforma passo avanti positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "intollerabili i ricatti dei grillini, che hanno già fatto gravi danni, sulla giustizia". Lo dichiara, in una nota, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. "La Costituzione impone una ragionevole durata dei processi - prosegue - e quindi la questione prescrizione deve essere affrontata". Per quanto riguarda la lotta alla mafia, "il centrodestra non prende lezioni. È stata Forza Italia - sottolinea Gasparri - a rendere più duro il 41 bis, a varare norme più severe per la confisca dei patrimoni delle cosche, a rafforzare tutto l'impianto normativo per il contrasto alla criminalità organizzata". La riforma "sarà un punto di passaggio in attesa di scelte più ampie e coraggiose che faremo quando avremo la maggioranza del Parlamento dopo le elezioni politiche. Bisogna espellere la politica dalla magistratura. Bisogna riformare il Consiglio superiore della magistratura (Csm). Bisogna porre termine - prosegue il senatore FI - alla confusione delle carriere tra magistratura giudicante e pubblici ministeri". La riforma proposta dal governo Draghi "è un piccolo passo in avanti, comunque positivo. In seguito si farà ben altro. Ed anche i referendum servono a dare una spinta nella giusta direzione. Rapidi nel condannare i colpevoli, mai più con una giustizia - conclude Gasparri - che invece tenga sotto scacco a vita degli innocenti". (Com)