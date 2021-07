Albania: presidente Meta nomina nuovo giudice nell'Alta corte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia albanese Etilda Gjonaj ha ricordato la scorsa settimana il quinto anniversario dell'approvazione della riforma della giustizia da parte del Parlamento di Tirana, avvenuta il 22 luglio 2016 con l'unanimità dei 140 voti dell'organismo legislativo. "Durante questi 5 anni questa riforma è stata attuata, ottenendo importanti risultati non solo nella pulizia del palazzo di giustizia da giudici e dai pubblici ministeri corrotti, ma anche nella creazione di una nuova architettura del sistema giudiziario, con istituzioni già operative", ha dichiarato Gjonaj. La ministra ha aggiunto che “la riforma della giustizia è una delle riforme più importanti intraprese in questi 30 anni di democrazia" in Albania. "Con i giusti progressi, questa riforma consentirà l'istituzione e il rafforzamento di un sistema giudiziario indipendente, politicamente imparziale, non corrotto, responsabile ed efficiente", ha concluso Gjonaj. (Alt)