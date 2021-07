Speciale difesa: Cisgiordania, Forze di difesa aprono il fuoco su tre palestinesi a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno aperto il fuoco su tre palestinesi che stavano lanciando pietre e bombe incendiarie contro un’autovettura presso la città di Jenin, in Cisgiordania. Lo rendono noto le Idf, secondo le quali, durante la scorsa notte i tre palestinesi stavano prendendo di mira un veicolo israeliano presso l’insediamento di Mevo Dotan. Secondo la fonte, per sventare un potenziale attacco terroristico, i militari avrebbero aperto il fuoco e colpito uno dei palestinesi, le cui condizioni non sono state rese note. I militari hanno riferito che gli altri due “aggressori” sarebbero stati arrestati poco dopo. (Res)