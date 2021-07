Libia: Unsmil, necessario coinvolgere Alto consiglio di Stato in colloqui di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha sottolineato l’importanza di coinvolgere l’Alto consiglio di Stato libico per formulare le leggi elettorali, anche durante i colloqui di Roma sulla legge elettorale, avviati oggi nella capitale italiana. Lo ha dichiarato l’Unsmil, chiarendo che il suo ruolo è quello di fornire supporto e consulenza al Comitato parlamentare e alla Commissione elettorale per sviluppare la legislazione necessaria per lo svolgimento delle prossime elezioni previste per il 24 dicembre sulla base dei principi delle Nazioni Uniti e nel rispetto dei diritti umani. Inizieranno oggi, lunedì, a Roma, i colloqui della Commissione parlamentare libica, la Commissione elettorale e i rappresentanti dell’Unsmil per discutere la Base costituzionale necessaria per lo svolgimento delle elezioni. Da parte sua, il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq, ha affermato che i colloqui proseguiranno fino a giovedì prossimo, indicando che la commissione parlamentare comprende rappresentanti di tutte le parti del Paese, ovvero: Ezzedine Quereb, Al Hadi al Saghir, Ramadan Shambash, Abdel Salam al Murabit, Saad al Badri, Mohamed Tamer, Ezz al Din Mesbah Bourawi, Miftah Ekwidere e Salah al Sahbi. L’Unsmil ha esortato la Camera dei rappresentanti e l’Alto consiglio di stato a lavorare in buona fede per il raggiungimento degli obiettivi. (Lit)