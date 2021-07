Milano: da Guardia di Finanza controlli su “false griffe” vendute online, quattro arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei membri di un’associazione a delinquere presente sul territorio milanese, composta da cittadini italiani con precedenti specifici e di natura associativa, dedita all’importazione e distribuzione online di capi d’abbigliamento e accessori di lusso abilmente contraffatti. Stando al relativo comunicato stampa, il gruppo criminale introduceva in Italia e vendeva prodotti falsi recanti noti marchi di lusso del settore della moda, di elevatissima fattura e provenienti da Turchia e Grecia, commercializzati attraverso un portale di e-commerce dedicato e pubblicizzati attraverso campagne sui principali social network, per ampliare la base dei potenziali clienti. Le indagini condotte dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano nell’ambito dell’operazione denominata “Fake Luxury”, prosegue la nota, hanno portato complessivamente al sequestro di oltre 23 mila capi di abbigliamento e accessori delle più note case di moda, del valore stimato di quattro milioni di euro che, a seguito delle perizie condotte su campioni, sono risultati essere finemente contraffatti. (segue) (Com)