Milano: arrivano telecamere intelligenti a semafori su rete stradale gestita da Città Metropolitana

- Proseguono gli interventi di Città Metropolitana di Milano dedicati alla sicurezza e al controllo della rete stradale di competenza nell'ambito del "Progetto Sicurezza Milano Metropolitana", il piano pluriennale di interventi sviluppato insieme a Safety21 e Municipia. Secondo i dati elaborati da Polis Lombardia, solo nel 2019 il territorio di Città Metropolitana di Milano ha registrato 13.607 incidenti con 18.097 feriti e 106 morti che costituiscono circa un quarto del totale regionale. Di questi, 258 scontri sono avvenuti in prossimità degli incroci stradali, di conseguenza Città Metropolitana Milano, per ridurre significativamente l'incidentalità, ha intrapreso una serie di azioni dedicate alla sicurezza stradale, tra cui l'installazione di sistemi di rilevazione delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso. Il primo tra quelli previsti dal piano interventi è situato sulla S.P. 13 Monza-Melzo con l'intersezione con via Lussemburgo e via Sant'Elia. Il sistema, sarà attivo a partire dalle ore 22 di oggi. Il dispositivo è preceduto da segnaletica di presegnalazione in entrambe le direzioni. Si tratta di uno strumento a basso impatto ambientale e dotato di tecnologia intelligente, in grado di documentare chiaramente tutta la dinamica della violazione, con filmati che riportano sia gli avvenimenti precedenti che quelli successivi all'infrazione. Il dispositivo, omologato dal ministero dei Trasporti e in regola con le vigenti norme in fatto di privacy e sicurezza, viene attivato solo dopo una perizia che certifica la durata del giallo e che è possibile consultare all'interno del portale informativo per il cittadino. (segue) (Com)