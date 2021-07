Milano: arrivano telecamere intelligenti a semafori su rete stradale gestita da Città Metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in ottica di sicurezza stradale, il 22 luglio 2021 sono iniziati i lavori di installazione di un ulteriore dispositivo di controllo dei passaggi con semaforo rosso sulla S.P. 34 per Turbigo intersezione S.P. 117 Robecco - Bienate - Via Guglielmo Marconi. Prosegue, inoltre, l'ambizioso piano di salvaguardia dell'ambiente che Città Metropolitana Milano ha messo in campo con il “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”: una serie di interventi, tra cui l'installazione di sistemi in grado di controllare e monitorare le piazzole di sosta. Infatti, sono da poco stati attivati 16 nuovi dispositivi sulla S.P. 40 Binasco – Melegnano, una delle principali arterie del territorio. Nel dettaglio, dieci sono stati posizionati nel comune di Carpiano; tre nel territorio di Pieve Emanuele; due in quello di Basiglio; e uno in quello di Lacchiarella. Ogni postazione è dotata di videocamere in funzione 24 ore su 24, con un sistema di "analisi intelligente della scena" che si attiva in presenza di movimenti sospetti che avvengono nell'area di sosta e registrano eventuali illeciti, quali l'abbandono di rifiuti, allertando immediatamente gli organi competenti e fornendo i video degli abusi. Ogni installazione contribuirà a rendere le strade gestite da Città Metropolitana ancora più sicure, grazie ad un'ormai capillare presenza di dispositivi che dialogano e interagiscono con l'ecosistema Titan, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata Agid (Agenzia per l'Italia digitale) in dotazione alla Polizia Locale, la quale riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l'elaborazione scientifica di analisi sul traffico. Unitamente all'installazione di sistemi per il monitoraggio delle piazzole di sosta e degli impianti semaforici Città Metropolitana Milano continua a perseguire campagna di comunicazione volta a sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento più responsabile e corretto nei confronti del territorio e dell'ambiente. (Com)