- "Penso che sarebbe meglio per tutti trovare un accordo su Siena". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso di una rispondendo alle domande sulle possibili alleanze con il Pd alle elezioni suppletive. "Il centrosinistra in alcuni casi ci ha coinvolti e in altri no, noi comunque non facciamo ripicchine da altre parti”, ha aggiunto.(Rin)