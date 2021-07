Ungheria: Dombrovskis, chiesta proroga a 30 settembre per valutazione del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto all'Ungheria una proroga fino al 30 settembre per la valutazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Per l'Ungheria abbiamo proposto di estendere i termini della valutazione" del piano di ripresa e resilienza "fino al 30 settembre", ma serve "un accordo" con Budapest e "le discussioni sono in corso". (Beb)