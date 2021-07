Monza: il progetto del Comune ottiene 13 milioni per riqualificare 180 appartamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tredici milioni di euro per un intervento di rigenerazione urbana in via Bramante da Urbino. È il finanziamento ottenuto dal Comune di Monza nell'ambito del “Programma Nazionale della Qualità dell'Abitare (“PINQuA”) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims)”. Il progetto dell'amministrazione comunale si è classificato al 42esimo posto in graduatoria su 290 domande con un finanziamento complessivo di oltre 13 milioni di euro. Sono state 271 le proposte che, al momento, saranno finanziate. "Questo risultato – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio Simone Villa – dimostra la qualità del progetto che abbiamo presentato. È un investimento importante che nei prossimi tre anni ci consentirà di riqualificare 180 appartamenti, migliorando le performance energetiche, ridurre il disagio abitativo, favorire la mobilità sostenibile e l'inclusione sociale. La pandemia è anche un'opportunità: ci sta dando la possibilità di ripensare gli spazi urbani e la mobilità. Le difficoltà di questi mesi ci hanno spinto a dare una nuova forma alla città con ancora più attenzione all'ambiente e alle relazioni tra le persone". (segue) (Com)