Monza: il progetto del Comune ottiene 13 milioni per riqualificare 180 appartamenti (2)

- Gli interventi di riqualificazione saranno fatti su edifici del patrimonio Aler in via Bramante da Urbino, nel quartiere Regina Pacis - San Donato, che risalgono agli inizi degli anni Ottanta. Il progetto prevede interventi di riqualificazione sulle palazzine di via Bramante 37 A (48 alloggi) e 37 B (48 alloggi) che consentiranno di migliorare la performance energetica degli edifici fino alla classe A1. Inoltre, la parte centrale della struttura di via Bramante 45, composta da 56 appartamenti, sarà sottoposta a un importante intervento di recupero edilizio. Infine, sarà costruito un nuovo edificio per ospitare temporaneamente 28 famiglie residenti negli appartamenti di via Bramante 45 che dovranno essere ristrutturati. Questa nuova costruzione sarà in legno X-lam per raggiungere la classe energetica "nZeb" ("nearly Zero energy building") che caratterizza gli edifici con consumo di energia quasi zero. Il secondo "asset" del progetto prevede il recupero della Cascina Maino (di proprietà comunale) in via Monsignor Rigamonti. L'intervento consentirà di migliorare le prestazioni energetiche dell'edifico che diventerà l'hub del quartiere: in questi spazi si potranno svolgere eventi, laboratori artigianali – dalla ciclo officina al birrificio, dallo street food alla panetteria – e percorsi di formazione. L'amministrazione comunale coinvolgerà gli operatori del terzo settore, la consulta "Regina Pacis – San Donato", la rete sociale territoriale composta da associazioni, cooperative e cittadini attivi per costruire insieme i "contenuti" con cui riempire il nuovo spazio. (segue) (Com)