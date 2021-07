Monza: il progetto del Comune ottiene 13 milioni per riqualificare 180 appartamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra proposta è la stessa per tutti i quartieri: promuovere tra i cittadini il senso di appartenenza, favorendo il loro protagonismo e l'assunzione di responsabilità comuni e condivise nel perseguimento dell'interesse generale, sottolinea Villa. Solo così un quartiere può diventare una comunità". Il terzo ambito di intervento consiste nella riqualificazione della pista ciclopedonale che corre lungo il canale Villoresi. Si tratta di circa 600 metri in terra battuta che saranno asfaltati, dotati di un nuovo sistema di illuminazione con pali fotovoltaici e di un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni. L'obiettivo del potenziamento della mobilità dolce è offrire un percorso alternativo alla viabilità del quartiere, alleggerendo il passaggio su via Bramante con evidenti vantaggi ambientali e di traffico. Dopo l'approvazione della graduatoria si aprirà la "fase 2": entro otto mesi gli Enti dovranno far pervenire al Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili il livello di progettazione che intendono mettere a gara. L'Alta Commissione avrà tre mesi per verificare i singoli progetti. A quel punto gli Enti potranno proceder con i bandi e con l'affidamento dei lavori. (Com)