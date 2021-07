Covid: Zingaretti consegna benemerenze a Ares 118, "grazie per vostro lavoro, valore aggiunto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In giornate comunque complicate era dovuta e sentita la necessità di venire in questo luogo, che come luogo della presa in carico dell'emergenza davvero è stato ed è centrale nella battaglia contro il Covid". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine della cerimonia consegna le benemerenze agli operatori dell'Ares 118 impegnati nell'emergenza Covid-19. Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell'Ares 118 Paola Corradi e l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il lavoro fatto dagli operatori, sia chi risponde al telefono che le ambulanze, in questi mesi è stato il valore aggiunto affinché le prestazioni del sistema sanitario regionale fossero adeguate così come lo sono state in questa regione. Quindi era giusto tornare qui dire grazie agli operatori e dare l'idea che c'è un sistema che sta combattendo, ed è il modo migliore per farlo e per dare fiducia anche in un tempo nel quale i contagi stanno salendo. La cosa da dire sempre è vacciniamoci, perché è lo scudo che permette di salvare vite umane. Lo ha detto chiaramente il presidente Draghi, noi lo diciamo da settimane e da mesi: è lo scudo per tornare a vivere. Noi vogliamo uscire da questo incubo del Covid, vogliamo salvare esseri umani dal rischio di morire, le imprese dal rischio di chiudere, i giovani dal rischio dell'alienazione e della solitudine, le famiglie dal rischio della disperazione perché l'economia non riparte. La soluzione è vaccino e comportamenti responsabili", conclude il governatore. "Oggi siamo qua per ringraziare gli operatori dell'emergenza. Io voglio ricordare che il primo soccorso in Europa in biocontenimento è stato fatto a Roma dagli operatori dell'Ares 118 per i coniugi cinesi presso l'hotel Palatino. A dimostrazione di una professionalità dei nostri operatori veramente straordinaria oggi siamo qui per dirgli grazie", ha aggiunto l'assessore Alessio D'Amato. (Rer)