Lituania: von der Leyen, Paese riceverà 2,2 miliardi di euro per verde, digitale e resilienza

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto via Twitter il sì dell'Ecofin al Piano nazionale di ripresa e resilienza della Lituania. "Buone notizie per la Lituania! Dopo che il Consiglio dell'Ue avrà approvato il piano di ripresa economica lituana, i fondi potranno essere utilizzati. Sotto la misura Next Generation Eu, la Lituania riceverà 2,2 miliardi, promuovendo la trasformazione verde e digitale e costruendo un'economia più resiliente", ha scritto.(Beb)