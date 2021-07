Libia: Autorità di controllo apre inchiesta su ritardo seconda dose Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità di controllo amministrativo della Libia, Sulayman al Shanti, ha deciso di aprire un’inchiesta riguardo al posticipo della seconda dose di vaccino Sputnik V contro il Covid-19. La notizia è stata annunciata in un messaggio inviato al primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, in cui il funzionario afferma che il ritardo della seconda dose potrebbe avere conseguenze sulla salute dei cittadini, alla luce dell’aumento dei contagi. Al Shanti ha invitato il capo del governo a chiedere alle sue parti esecutive di adottare misure urgenti e immediate per somministrare la seconda dose di Sputnik e di altri vaccini per contrastare il Covid-19. Secondo quanto ha aggiunto il presidente è risultato chiaro all’Autorità, nelle sue funzioni di supervisore del dossier sulla lotta al coronavirus, che alcuni centri di isolamento soffrono di una carenza di personale medico, e di insufficiente fornitura di ambulanze e veicoli di soccorso. L’ente ha rivelato inoltre il mancato versamento delle richieste finanziarie del personale medico e assistenziale, oltre alla forte carenza di bombole di ossigeno in alcuni centri e la mancanza di farmaci e materiale medico. (Lit)