Lombardia: Rolfi, tutte le Regioni concordi su riconoscimento del digestato come fertilizzante

- L'innovazione e gli investimenti delle aziende agricole “offrono alternative a fanghi e gessi: non utilizzarle sarebbe controproducente”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, commentando l'approvazione all'unanimità, in commissione Politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni, della proposta di riconoscere il digestato come fertilizzante. “Le Regioni fanno fronte comune per chiedere chiedere al governo una norma che preveda il riconoscimento del digestato come fertilizzante: ringrazio il coordinatore Federico Caner per aver portato la mia proposta immediatamente in commissione. Il prodotto da digestione anaerobica è una sostanza green utilizzabile anche nelle zone vulnerabili in sostituzione dei fertilizzanti chimici, in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economia circolare”, ha detto, aggiungendo che la settimana scorsa la proposta è stata “inspiegabilmente bocciata” in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Come spesso accade, la sensibilità dei territori è ben diversa rispetto a quella del legislatore nazionale: il settore agricolo è troppe volte vittima di visioni ideologiche, mentre le sfide future legate alla sostenibilità vanno affrontate con pragmatismo”, ha continuato, auspicando un intervento nazionale dopo che la Regione Lombardia ha vietato i fanghi nei campi di 167 comuni, predisponendo un disegno di legge per il controllo e la tracciabilità dei gessi.(Com)